Как девочка! Супермодель Синди Кроуфорд показала идеальные формы и фарфоровую кожу в рекламе Reserved 

Образы весенне-летнеей коллекции-2018 вдохновлены 1980-ми, которые являются трендом в этом сезоне. Бренд представил простые белые футболки с логотипами, жакеты из денима и брюки с высокой талией, а также и более элегантные женственные вещи в стиле героинь сериала «Династия» — брюки и блейзеры пастельных оттенков, приталенные силуэты, полосатые костюмы в сочетании с широкополыми шляпами. Уверены, после просмотра видео ты обязательно захочешь приобрести новую коллекцию! Если ты не знакома с образами, то скорее листай галерею! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: архивы персс-служб