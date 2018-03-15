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Как девочка! Супермодель Синди Кроуфорд показала идеальные формы и фарфоровую кожу в рекламе Reserved
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Как девочка! Супермодель Синди Кроуфорд показала идеальные формы и фарфоровую кожу в рекламе Reserved 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Образы весенне-летнеей коллекции-2018 вдохновлены 1980-ми, которые являются трендом в этом сезоне. Бренд представил простые белые футболки с логотипами, жакеты из денима и брюки с высокой талией, а также и более элегантные женственные вещи в стиле героинь сериала «Династия» — брюки и блейзеры пастельных оттенков, приталенные силуэты, полосатые костюмы в сочетании с широкополыми шляпами. Уверены, после просмотра видео ты обязательно захочешь приобрести новую коллекцию! Если ты не знакома с образами, то скорее листай галерею! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: архивы персс-служб
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