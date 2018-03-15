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Оранжевое настроение Таллинна
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Оранжевое настроение Таллинна 

Sputnik Эстония 15 марта 2018
Фото: Sputnik Эстония
Весна не самое красочное время года в Эстонии. Солнечных дней не много, белый снег уже не так свеж, как в начале зимы. Люди одеты в верхнюю одежду темных цветов, и поэтому общая картина окружающего мира довольно однообразна и скучна.
Есть ли место ярким цветам в нашей повседневной действительности? Много ли, например, оранжевого цвета в Таллинне? Оранжевый цвет появился в результате смешивания желтого и красного и от каждого из них взял понемногу. Психологи считают, что оранжевый цвет помогает поднять самооценку, придает уверенность и способен помогать восстановлению после душевных переживаний. Он обозначает активность, тепло и жизнерадостность и символизирует солнце. Люди, которые выбирают оранжевый цвет, полны энергии, активны и дружелюбны.
Кстати, оранжевый — один из фирменных цветов мультимедийного портала Sputnik Эстония.
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