Оранжевое настроение Таллинна

Весна не самое красочное время года в Эстонии. Солнечных дней не много, белый снег уже не так свеж, как в начале зимы. Люди одеты в верхнюю одежду темных цветов, и поэтому общая картина окружающего мира довольно однообразна и скучна.

Есть ли место ярким цветам в нашей повседневной действительности? Много ли, например, оранжевого цвета в Таллинне? Оранжевый цвет появился в результате смешивания желтого и красного и от каждого из них взял понемногу. Психологи считают, что оранжевый цвет помогает поднять самооценку, придает уверенность и способен помогать восстановлению после душевных переживаний. Он обозначает активность, тепло и жизнерадостность и символизирует солнце. Люди, которые выбирают оранжевый цвет, полны энергии, активны и дружелюбны.