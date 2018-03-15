В Петербург приехали все коллаборации бренда Vetements — с DHL, Tommy Hilfiger и Reebok

Спустя почти год после показа весенне-летней коллекции и сразу трех коллабораций с модными и курьерскими фирмами, вещи приехали в Петербург. Толстовка с брендингом Tommy Hilfiger, желтые футболки как у доставщика DHL и кроссовки со смайликами (которые мы уже назвали хитом сезона) теперь продаются в ДЛТ — вместе с сапогами на каблуках-зажигалках, непромокаемым «крылатым» плащом и хайтопами с «встроенными» носками.

Одной из главных вещей в коллекции стал свитшот с геолокацией Цюриха — именно там находится штаб-квартира Vetements и проходила съемка весенне-летнего лукбука марки. В нем появились обычные горожане — студенты, пенсионеры, тинейджеры и многодетные мамы. Одежду и аксессуары из их луков можно найти на 2 и 3 этажах универмага — по ценам от 6 615 рублей (за носки) и 11 350 за футболку до 299 500 за кожаную куртку.