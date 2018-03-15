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Весенний must have: 10 рюкзаков, которые будут в тренде этой весной
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Весенний must have: 10 рюкзаков, которые будут в тренде этой весной 

SNCmedia.ru 15 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Мини
Дизайнеры, сговорившись, решили, что их сумки и классические варианты рюкзаков всем уже надоели. Поэтому теперь они выпускают их миниатюрные версии. Но надо отдать им должное — маленькие рюкзаки выглядят очень даже мило. А fashion-блогеры носят их еще и на длинном ремешке спереди. Отличная альтернатива сумке кросс-боди и фэнни пэку.
Пластик
Одежда и аксессуары из пластика — главный must have нового сезона. Хотите вы или нет, но этот тренд прочно закрепился на подиуме и в новых коллекциях дизайнеров. Думаем, что надо дать прозрачным сумкам второй шанс или заменить их на рюкзак.
Спорт
Отправляясь на тренировку или работу, не забудьте захватить модный спортивный рюкзак. Такие делают Fenty x Puma и Bottega Veneta. Практичный и вместительный аксессуар поможет вам в тяжелые рабочие будни и добавит шика любому аутфиту.
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