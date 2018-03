Анна Звижинская о том, где можно приобрести винтажные вещи со всего мира

В феврале телеведущая и блогер Аня Звижинская открыла свой шоу-рум To The Moon, в котором собраны как избранные винтажные вещи, так и селект нарядов со всего мира. Мы решили узнать, что вдохновило Аню открыть свое пространство, и что можно найти в To The Moon.

Аня Звижинская

Я давно хотела открыть своё пространство для души, где была бы своя уютная атмосфера. Но что-то останавливало меня, а недавно подруга дизайнер Mедея Марис предложила мне вместе арендовать небольшое помещение, и я решила действовать. Я часто летаю в разные уголки мира и всегда нахожу интересные аксессуары и вещи. Как-то я выложила в инстаграм сумку, которую купила в Ришикеше, и многие задавали вопросы, где найти такую же.

Я поняла, что мой стиль близок многим людям, будь то кружевное платье на выход или винтажная шуба из Америки. Шоу-рум я назвала To The Moon, мне очень нравится это название, в нем есть что-то космическое, и атмосфера у нас очень уютная, многие не хотят уходить. В общем культивирую хэштег #tothemoonandback

За февраль шоу-рум уже посетило много людей. Я лично встречала каждого, помогала с выбором, кто-то уходил с тремя платьями, а кто-то останавливался на подвеске. Каждый гость для меня особенный и главное, чтобы каждый находил что-то своё и не по космическим ценам. У нас можно найти кольцо с топазом за 3000 рублей, а можно купить супер стильный костюм с широкими плечами за 15 000. Пока шоу-рум работает под запрос, люди пишут мне в директ и приходят. Хотя я там почти каждый день. Каждые 2-3 недели в шоу-рум приезжают новинки и я сразу их выкладываю в инстаграм. Мне хочется в скором будущем запустить свою линию одежды. Пока не хочу распыляться на производство, но посмотрим, что будет дальше.