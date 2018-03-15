44-летняя Хайди Клум начала встречаться с молодым музыкантом

@heidiklum44-летняя Хайди Клум начала встречаться с молодым музыкантомХайди Клум (44) славится тем, что испытывает особый трепет перед молодыми мужчинами. Каждый бойфренд супермодели моложе ее минимум на десяток лет. После расставания с Вито Шнабелем (31), с которым Хайди встречалась более трех лет, у Клум появился новый возлюбленный. Им стал Том Каулитц (28), гитарист рок-группы Tokio Hotel. Парочка была замечена на романтическом свидании. Девушка надела короткое кожаное платье, пикантно оголивши одно плечо, и высокие сапоги-ботфорты. Артист же выглядет более консервативно, выбрав для похода в ресторан простую футболку, пальто, брюки и белые кеды. Поклонники звезды недоумевают, что общего может быть у музыканта и модели, однако, также отмечают, что они довольно гармонично смотрятся вместе. Читай также: видео дня: Хайди Клум читает скороговорку в стоматологических распорках.

Публикация от CelebNews Голливуд— gossipdidi (@gossipdididi) Мар 14, 2018 в 4:41 PDT Публикация от ✨Через года⏳Through the years✨ (@kaulitz_photos) Ноя 24, 2017 в 5:42 PST