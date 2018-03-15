Обувь, которая вам точно понадобится в 2018 году

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

На горизонте вовсю маячит весенний сезон, а вместе с ним и предвкушение от возможности сменить надоевшие сапоги на лодочки, балетки, лоферы и далее по вкусу. Если вы настоящая модница, то наверняка знаете, как важно иметь в арсенале не только трендовые вещи, но и остромодную сменку. Так что вооружаемся блокнотами и записываем обувные тенденции, с которыми легко шагать и в пир и в мир.

Обувь в горох

Горох в принципе один из важнейших принтов в этом сезоне. Но мы полагаем, что высший пилотаж — «употреблять» его именно в обувном варианте. Более того, есть в этих моделях нечто невероятно трогательное — то, что волнительнее и бантов, и цветочных рисунков, вместе взятых. Это как некий фокус, способный добавить жизни любому скучнейшему костюму или обыкновенному черному платью. Красивее всего горошек смотрится на черной и синей обуви. А вот уже ближе к лету начнут пользоваться спросом туфли в более легкомысленной палитре.

Босоножки Marks and Spencer (£19,5)

Белая обувь

Даже безудержным скептикам придется поверить: белая обувь правит бал! Туфли, балетки, казаки, ботильоны — выбирайте, что вам больше всего нравится, и не бойтесь идти на риск. Страшно будет лишь в первый выход, а дальше вы быстро поймете, что ничто так не подходит классическому дениму или миди-платьям, как белоснежные красавцы.

Туфли Iris & Ink (£125)

«Неуклюжие» кроссовки

Забудьте (на время) про минималистичную стильную обувь. Она, безусловно, красивая, но в сегодняшнем дресс-коде актуальнее та, что выглядит забавной и неуклюжей. Эти надутые кроссовки сейчас можно встретить повсюду в коллекциях — они очень крутые на вид и невероятно удобные. Модники и модницы подхватили эту волну сразу, вы присоединитесь к ним?

Кроссовки Ganni (18 540 руб.)

Туфли Керри Брэдшоу

«Маноло» и прочие похожие нарядные лодочки немного в духе нулевых сейчас снова на пике. Cтеклярус, cтразы, кристаллы, атлас и шелк — все, что еще вчера уже казалось пошлостью, сегодня вновь обретает новый подтекст и современное звучание. В таких туфлях вам точно захочется снова влюбиться, встретиться с веселыми подругами, отправиться в бар. Все что угодно. Главное, что они задают определенное настроение образу и совершенно точно могут управлять вашим настроением.

Туфли Uterque (9 990 руб.)

Ковбойские ботинки

Стиль вестерн не пользуется повсеместной популярностью, но казаки — излюбленная обувь модных девиц и редакторов моды. Благодаря последним нескольким сезонам их возрождение все-таки состоялось, и сегодня «лихих ковбоев» носят с завидной непринужденностью — с клетчатыми пиджаками и брюками, летящими платьями и узкими юбками. Главное, о чем стоит помнить непосредственно в магазине, — о том, как они будут на вас сидеть. Примерка обязательна: зачастую подобные полусапоги попадаются очень коварной высоты, совсем не льстящей щиколоткам. Так что ищите свою идеальную пару.

Ковбойские ботинки Mango (7 999 руб.)

Прозрачная обувь

Сумка, сквозь которую видно все, что вы покидали с собой, — вполне уже полюбившаяся модницам вещь. Теперь пришел черед привыкнуть к подобной обуви — с прозрачными ремешками, вставками, а может быть, даже каблуками. С ними ясно одно: незамеченной вы не останетесь. Дадим лишь один-единственный совет: отнеситесь повнимательнее к педикюру!

Босоножки Mango (6 499 руб.)

Туфли с открытой пяткой

Не поверите, но эти туфли — самый легкий способ выглядеть весной и летом элегантно и стильно. Каблук — средний или киттен хил, цвет — любой. Носим с укороченными брюками, сложноскроенными юбками и струящимися романтичными платьями.

Мюли Topshop (£39)

В пастельных тонах

Пастельные оттенки в новом сезоне убедительно доминируют над всей остальной палитрой. И даже неоновые цвета не могут им противостоять. Если вам кажется сомнительным одеваться в эти нежные и романтичные вещи, не игнорируйте хотя бы обувь!

Лоферы Mango (3 999 руб.)

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