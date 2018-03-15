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У кого больше, тот моднее: 16-летняя блогер наряжает звезд в огромные пуховики
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У кого больше, тот моднее: 16-летняя блогер наряжает звезд в огромные пуховики 

Bigpicture.ru 15 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Оверсайз сейчас в моде, как никогда. На мировые подиумы выходят модели в одежде, как будто снятой с людей на несколько размеров больше. Стоит только взглянуть на показы Raf Simons, Acne Studios и Balenciaga, которые проходят под девизом «чем больше, тем лучше». Но создательнице инстаграм-аккаунта itsmaysmemes этого мало: звезд, которые еще не успели приобщиться к моде на оверсайз, она с помощью фотошопа наряжает в одежду размером как минимум 5XL.
Источник: Dazed
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 13, 2018 в 8:46 PDT  Автор аккаунта @itsmaysmemes — 16-летняя Мэй из Гавайев (совсем не то место, где вам может понадобиться огромный пуховик).
«Я люблю моду, но ее не так много там, где я живу. Вокруг все ходят в шортах и майках, а меня вдохновляют огромные куртки от Balenciaga, особенно коллекция осень-зима — 2018», — рассказывает Мэй.
Публикация от mytheresa.com (@mytheresa.com)
Мар 4, 2018 в 4:36 PST  Вот как выглядит детище Демны Гвасалия, креативного директора Balenciaga.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 9, 2018 в 9:05 PST  А вот так оверсайз и многослойность обыграла Мэй.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 10, 2018 в 8:41 PST  «Огромные куртки — новая волна», — утверждает Мэй и наряжает в них звезд от A$AP Rocky до Беллы Хадид.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 12, 2018 в 2:07 PDT  Вот, например, Кайли Дженнер в огромном пуховике.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 11, 2018 в 9:14 PDT  Мэй не щадит даже детей.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 11, 2018 в 11:46 PDT  Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 8, 2018 в 10:54 PST  Белла Хадид и юный трендсеттер Лука Саббат.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 7, 2018 в 1:10 PST  19-летний Лука Саббат — самый частый гость в аккаунте Мэй, фотографии с ним набирают наибольшее количество лайков. Именно благодаря Луке @itsmaysmemes обрел популярность.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 14, 2018 в 3:19 PDT  А если к огромному пуховику добавить гигантские кроссовки, то вообще полный фэшн будет.
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 13, 2018 в 8:17 PDT  Может, Apple возьмет идею нового айфона на вооружение?
Публикация от May (@itsmaysmemes)
Мар 11, 2018 в 10:07 PDT  Аксессуары тоже должны быть большими.
Может, фотожабы Мэй и выглядят смешными, а гипертрофированная одежда кажется нелепой, но с нарастающей модой на оверсайз мы не застрахованы от того, что скоро будет в тренде быть похожим на человечка из рекламы шин «Мишлен».
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