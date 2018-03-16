Откуда берутся новые модные тренды?

Вы никогда не задумывались откуда берутся новые модные тренды? Кто отвечает за самые стильные цвета и текстуры в грядущих сезонах, с чьей легкой руки в моду входят давно забытые аксессуары и модели одежды?Кто автор: Откуда берутся новые модные тренды?Мы уже рассказывали про институт цвета Pantone, который занимается прогнозированием актуальных оттенков на грядущие модные сезоны. Именно специалистам из Pantone мы обязаны обилием фиолетовых вещей в наших гардеробах, и знаем какие цвета будут в моде в 2018 году. Главенство одного цвета, его возвращение или наоборот уход в забытье — все это дело рук профессионалов. Точно также дела обстоят с модными трендами, которые нам в полной мере демонстрируют на подиумах.

Возвращение 80-х, пластик, поясные сумки и логотипы: может показаться, что все происходящее на неделях моды — это результат того, что модные дома единодушно вдохновились определенной эпохой, материалом и принтом, и теперь активно продвигают свои идеи в широкие массы. На самом же деле, массы движут дизайнерами, а посредниками между ними выступают тренд бюро и трендхантеры.

Трендхантеры — это предсказатели трендов. Нет, они не заглядывают в будущее с помощью магических шаров, не раскладывают карты, чтобы узнать, что будет в моде в грядущих сезонах. Эти люди — профессиональные серферы информационного пространства, занимающиеся анализом новых предпочтений и настроения в обществе. Всю полученную информацию, от самых востребованных материалов до политических настроений и экономики, они вносят в трендбуки, где будущие тенденции расписаны и спрогнозированы на два года вперед.

Парижское тренд-бюро « Trend Union » одно из старейших и авторитетных мировых агентств по прогнозированию модных тенденций. Оно было основано в 1975 году тренд-анатилком Ли Эделькорт. Популярность « Trend Union » можно объяснить их обширной лекторской деятельностью. Бюро ежегодно устраивает лекции и семинары в крупнейших мегаполисах по всему миру и выпускает несколько трендбуков в год, причем не ограничивается лишь модой и дизайном. Их сфера деятельности охватывает тенденции в косметике и парфюмерии и в образе жизни.

« WGSN » — тренд-бюро из Лондона, основанное в 1998 году, относительно молодое, но не менее авторитетное в фэшн-мире. Своим клиентам « WGSN » предлагает долгосрочный пакет услуг с анализом рынка и потребительскими предпочтениями. Также, любой желающий может подписаться на рассылку новостей от агентства, они с удовольствием делятся своими находками и новостями.