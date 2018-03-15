Как выбрать фасон юбки по типу фигуры: самые модные варианты

Фасон юбки для типа фигуры «груша»

Узкие плечи можно компенсировать умеренно пышной юбкой. Многие избегают этого фасона, а зря. Главное, чтобы юбка была со стандартной посадкой: так она подчеркнет узкую талию и уравновесит верх и низ. Крупные складки на ткани тоже визуально скорректируют фигуру.

За пышными юбками отправляйтесь в бутик Masha Goryacheva. Магазин предлагает множество актуальных моделей на любой вкус и тип фигуры.

Юбка «Кристи» от Маши Горячевой,

цена: от 3 900 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Юбка «Ретро» от Маши Горячевой,

цена: от 13 200 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Фасон юбки для типа фигуры «яблоко»

Сделать фигуру визуально более стройной поможет юбка с клешем или воланами на подоле. Она отвлечет внимание от пышных бедер и скроет проблемную зону живота. Посадка должна быть высокой, а дополнительную длину ногам придадут туфли на среднем каблуке (5–7 см).

Фасон юбки для типа фигуры «перевернутый треугольник»

Узкие бедра и объемная грудь будут смотреться гармонично с плиссированной юбкой с высокой посадкой. Она визуально добавит желанные сантиметры в области бедер и создаст акцент на талии, приблизив пропорции тела к идеальным. Модели с геометрическими фигурами (широкой линией, зигзагом) также добавят недостающий объем.

Плиссированную юбку с принтом мы нашли для вас в монобрендовом магазине Sportalm. Модель выполнена из мягкой ткани, имеет эффектный контрастный пояс.

Плиссированная юбка с принтом от Sportalm, цена: от 13 523 руб.

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С задачей обозначить талию и визуально увеличить бедра справится юбка с крупным рисунком. Объемные цветы, полоски и геометрические орнаменты визуально сделают нижнюю часть объемной. Высокая посадка наметит линию талии (даже если ее нет).

Фасон юбки для типа фигуры «песочные часы»

Юбка-карандаш сделает силуэт еще более женственным, подчеркнув изгиб бедер и стройность ног. Стоит присмотреться к укороченным моделям с разрезом и классическим юбкам длиной ниже колена.

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