18-летняя дочь Риз Уизерспун ходит на свидания с внуком Пола Маккартни 

Оказывается, Ава Филипп повсюду ходит не исключительно со своей мамой Риз Уизерспун! Сын Мэри, старшей дочери экс-участника британской группы «Битлз», провел с Авой целый день в Лондоне и не скрывая симпатий к девушке гулял с ней бок о бок по улицам. Вечером пара отправилась в ночной клуб Sketch. Фото из Facebook Артура Дональда Маккартни 18-летняя Ава Филипп — дочь 41-летней звезды фильма «Блондинка в законе» от первого брака с актером Райаном Филиппом. Из-за поразительного сходства Риз и Аву нередко путают светские репортеры. Артур тоже очень похож на звездного родственника — все отмечают сходство их обаятельных улыбок. Интересно, перерастет ли взаимный интерес молодых селебрити в настоящее чувство? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Facebook