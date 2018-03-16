Ещё
Льюис Хэмилтон стал послом бренда «Томми Хилфигер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Льюис Хэмилтон стал послом бренда «Томми Хилфигер» 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: F1News.ru
Действующий четырёхкратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, выступающий за заводскую команду «Мерседес», стал послом бренда «Томми Хилфигер».
Американский производитель одежды, обуви и аксессуаров «Томми Хилфигером» стал партнёром гоночного коллектива с сезона-2018, сменив немецкую компанию «Хуго Босс» и её бренд деловой одежды «Босс».
Накануне старта нового чемпионата Формулы-1 модный дом объявил о том, что гонщик станет официальным послом бренда.
Посмотреть видеоролик можно на странице «Томми Хилфигер» в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Хайпы и тренды: необычные спортивные бренды от известных спортсменов Что такое аэройога? Антигравити-йога в гамаках Почему глютен вреден: безглютеновая диета и её преимущества
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Брэда Питта роман с Дэми Мур11
Живой Кен напугал Бородину21
Нелли Ермолаева показала фото из постели16
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Фанаты обнаружили у Шишковой лысину20
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение