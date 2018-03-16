Льюис Хэмилтон стал послом бренда «Томми Хилфигер»

Американский производитель одежды, обуви и аксессуаров «Томми Хилфигером» стал партнёром гоночного коллектива с сезона-2018, сменив немецкую компанию «Хуго Босс» и её бренд деловой одежды «Босс».

Накануне старта нового чемпионата Формулы-1 модный дом объявил о том, что гонщик станет официальным послом бренда.

Посмотреть видеоролик можно на странице «Томми Хилфигер» в «Твиттере».