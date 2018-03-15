Показ Igor Gulyaev: наряды старого Голливуда, хаотичные танцы моделей и Пугачева в первом ряду 

Какой показ Igor Gulyaev да без спектакля! Модели выходили на подиум под классические композиции из голливудских фильмов, танцевали и улыбались публике. да их их наряды были похожи на яркие театральные костюмы. Традиционные для Гуляева массивные шляпки были украшены перьями и нашивками, а меховые накидки повязывались через плечо и испльзовались как шарфы. Обратился дизайнер и к одной из самых трендовых тенденций и предложил свой вариант поясной сумки. Модная клетка, принт «гусиная лапка», прозрачные ткани и сетка — все это мы увидели в новой подиумной коллекции. Игорь умеет делать не только шоу, но и весьма интересную одежду. А звездные поклонники его бренда никода не пропускают показы. Так, в первом ряду, правда чуть поодаль друг от друга были замечены Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Алла Пугачева Филипп Киркоров Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru