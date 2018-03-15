5 самых ярких образов Клавы Коки

1 Не так давно Клава Кока вернулась из Нью-Йорка, где прошли съемки ее нового клипа на трек «Воспоминание». Судя по этому образу, певица быстро прониклась атмосферой большого города, что отразилось на выборе нарядов. В этом образе мужчинам, наверняка понравится «голое платье», а мы вот оценили крутой микс спортивного стиля с романтичными рюшами и яркий мейк, который в данном случае смотрится очень эффектно.

2 Что нам нравится в Клаве (помимо ее песен и классных влогов, конечно), так это то, как она сочетает вещи из базового гардероба с броскими, необычными элементами. В этом образе правит бал, конечно, плюшевое пальто с банановым принтом. А белая футболка — идеальный фон для такого дерзкого верха. Если надумаете повторить этот образ, то для прогулок по городу выбирайте однотонные ботинки на плоской подошве, а для вечеринки — ботильоны на каблуке.

3 Далеко не у всех модниц получается сочетать в одном комплекте сразу несколько вещей оверсайз. Но здесь все гармонично. Отличный пример того, что пайетки могут выглядеть актуально не только 31 декабря в 00:00. Модники, наверняка, оценят как здорово Клава в очередной раз обыгрывает необычные вещи и расставляет акценты.

Total red — всегда отличная идея. Самое важное здесь не потеряться на фоне ярких вещей и не превратиться в кричащего цвета пятно. Как видите, разбавить образ здесь помогла все та же базовая белая футболка, а вытянуть силуэт — правильно подобранные ботфорты в сочетании с такого же цвета брюками с завышенной талией. Предлагаем взять на заметку и ставим Клаве твердую пятерку за этот лук.

5 Снова ставка на красный и очередное попадание в яблочко. Только в отличие от предыдущего образа, здесь Клава отдала предпочтение мини. И пока мужская половина поклонников оценивает стройные ноги певицы, мы хотели бы обратить ваше внимание на аксессуары (причем, не только в этом образе), и сказать, что тоже теперь хотим такие серьги.