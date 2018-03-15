8 блузок, которые никому не идут

8 блузок, которые никому не идутОбъемная блузка без выреза Подбирая верх к своему наряду, мы часто обращаем внимание на область декольте. Ведь вырез может как скорректировать, так и полностью испортить силуэт. Закрытые блузки под горло — сложный элемент гардероба. Отсутствие выреза визуально увеличивает верх, поэтому гармонично такая вещь будет смотреться только на очень худеньких девушках. Особенно неудачно блузка под горло будет смотреться, если собрать ее снизу резинкой и добавить объемные рукава — зрительно ты будешь выглядеть на пару килограмм больше.

Публикация от I Love Street Style (@ilovestreetstyle) Мар 14, 2018 в 3:51 PDT Прозрачные блузки Как бы не восхищались дизайнеры вещами из прозрачных тканей, надо признать, что идут они далеко не каждому. Если ты не готова демонстрировать белье, а также совершенства и несовершенства фигуры, откажись от такого тренда. Кроме того, прозрачные вещи мало с чем сочетаются. Вписать откровенную блузку в образ и не выглядеть при этом вульгарно будет непросто.

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Дек 7, 2017 в 7:06 PST Как скрыть полные руки? 9 модных приемов

Открытые плечи Да, вещи, открывающие хрупкие женские плечи выглядят чувственно и женственно. Если не переборщить с открытостью, уметь их носить и объективно оценивать возможности своей фигуры. Хочешь примерить такую вещь? Для начала подумай, с чем и куда ты ее наденешь, и только потом отправляйся на примерку.

Публикация от I Love Street Style (@ilovestreetstyle) Фев 5, 2018 в 6:42 PST Объемные рукава Не будем спорить, в цыганском стиле есть своя романтика. Вот только не всегда его элементы смотрятся гармонично. Обрати внимание, что блузки с объемными длинными рукавами, а тем более в сочетании с v-образ вырезом сильно увеличивают верх. Визуально плечи выглядят широкими, а руки — пухлыми.

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) Мар 5, 2018 в 1:43 PST Кроп-топ Блузки похожие кроем на популярные кроп-топы — вещь, которая хорошо смотрится только на идеальной фигуре. И даже не всегда! А крой некоторых моделей очевидно неудачен. Сомневаешься в совершенстве своей талии? Откажись от такой модели. Да и в принципе подумай, куда ты сможешь надеть блузку открывающую живот.

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) Янв 4, 2018 в 3:17 PST Блузы-жакеты Фантазия дизайнеров не знает границ и они готовы экспериментировать с самыми удачными вещами до бесконечности. Например, превратить приталенный жакет в блузу. Которая будет плотно сидеть, сильно облегать, визуально делать талию шире и прибавлять ей несколько лишних сантиметров. Ты еще хочешь примерить блузку-жакет?

Публикация от Erica Hoida • Fashioned|Chic (@fashionedchicstyling) Янв 10, 2018 в 8:11 PST Вопрос стилисту: какие украшения в моде этой весной?

Блузы-пончо За свободный крой и широкие рукава такую модель блузы любят, если нужно скрыть лишние сантименты. Увы, бесформенность такой вещи подчеркнет лишний вес и добавит его там, где нет. Кроме того, блуза-почно не пользуется особой любовью у противоположного пола. Откажись от нее в пользу рубашек из легких тканей.

Публикация от Erica Hoida • Fashioned|Chic (@fashionedchicstyling) Дек 13, 2017 в 7:20 PST Шнуровка Не так давно стилисты снова ввели этот декоративный элемент в моду. Но, как показывает практика, блузы со шнуровкой мало кому идут. Кроме того, что они смотрятся старомодно, такие модели визуально укорачивают силуэт. А чтобы создать стильный образ с использованием блузы со шнуровкой, нужно будет постараться — вещь плохо вписывается в любые стили.

Публикация от Maria Vizuete (Mia Mia Mine) (@miamiamine) Окт 15, 2017 в 7:55 PDT