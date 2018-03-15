Екатерина Варнава восхитила фанатов большой грудью

Телеведущая и юмористка Екатерина Варнава продолжает радовать читателей своего Инстаграма снимками с фотосессии в розовом парике.

На этот раз девушка показала себя в облегающем закрытом купальнике со стразами, который подчеркнул ее большую грудь. «Цветные сны — удел сумасшедших…я, к сожалению, так редко вижу сны…а вы?» — спросила у поклонников Варнава.

Фанаты отметили, что в погоне за идеальной фигурой Екатерина наконец-то нашла баланс. Теперь она не выглядит измученной, но ее тело подтянуто, а грудь стала идеальной. В необычном образе, напоминающем внешний вид певицы Sia, Варнава выглядит свежей, интересной и очень модной.