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Екатерина Варнава восхитила фанатов большой грудью
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Екатерина Варнава восхитила фанатов большой грудью 

Russianshowbiz.info 15 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и юмористка Екатерина Варнава продолжает радовать читателей своего Инстаграма снимками с фотосессии в розовом парике.
На этот раз девушка показала себя в облегающем закрытом купальнике со стразами, который подчеркнул ее большую грудь. «Цветные сны — удел сумасшедших…я, к сожалению, так редко вижу сны…а вы?» — спросила у поклонников Варнава.
Фанаты отметили, что в погоне за идеальной фигурой Екатерина наконец-то нашла баланс. Теперь она не выглядит измученной, но ее тело подтянуто, а грудь стала идеальной. В необычном образе, напоминающем внешний вид певицы Sia, Варнава выглядит свежей, интересной и очень модной.
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