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Мария Миногарова показала, как составить образ в стиле нормкор
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Мария Миногарова показала, как составить образ в стиле нормкор 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Мария Миногарова Алена Долецкая Никита Кукушкин Мария Коберидзе Карина Андоленко Муся Тотибадзе Игорь Андреев Даниил Радлов Григорий Полянский и Даниил Радлов Адлет Бермухамедов Стиль нормкор относительно новая тенденция, которая предполагает отказ от индивидуального стиля в пользу простых, порой скучных образов. Нормкор предполагает такую одежду, которую можно купить в любом магазине, при этом полностью забыв про тренды. Пора признать, что иногда не так уж и плохо слиться с толпой, да и бессмысленно каждый день пару часов продумывать оригинальные образы, так как ярким человека делает не одежда. Нормкор почти радикальное течение в повседневной моде, оно призывает выделяться не слишком громко. Самобытная Мария Миногарова не побоялась выглядеть как девушка из общественного транспорта: она предпочла однотонные, классические по фактуре вещи, но все же немного oversize, что уже продиктовано капризной модой. Глядя на ее look, в голове не возникает никакой критической мысли — воистину скромность украшает человека, все чинно, благородно, но при этом не без задумки, впрочем как и все в коллекции бренда Uniqlo. Кроме Маши, на вечеринке были замечены Алена Долецкая, Никита Кукушкин, Мари Коберидзе и другие. Если чувствуешь, что устала от непрекращающегося потока трендов, устрой себе разгрузку в виде нормкор-образа! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Архивы пресс-служб
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