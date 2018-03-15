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Восточные мотивы, пайетки и леопардовый принт в новой коллекции A LA RUSSE
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Восточные мотивы, пайетки и леопардовый принт в новой коллекции A LA RUSSE 

Peopletalk 15 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кто: A LA RUSSE Anastasia Romantsova
Сезон: Осень-Зима 2018/19  Сайт: www.alarusse.com  все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vostochnye-motivy-pajetki-i-leopardovyj-print-v-novoj-kollektsii-a-la-russe/
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