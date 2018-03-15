Плющенко сделал на груди у Рудковской тату 

На снимке Евгений Плющенко делает на груди любимой супруги первое, как сказано в заголовке, тату в виде прекрасного цветка. Автором обложечной фотосессии стала культовый фотограф Эллен фон Унверт. Для семейного look стилисты пары выбрали Dior: Плющенко одет в рубашку и брюки Dior Homme, а Рудковская — в платье Christian Dior Couture. А как тебе кажется, временная татуировка на груди у Яны Рудковской или продюсер действительно решилась на такие радикальные перемены во внешности? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram