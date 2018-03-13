7 пальто Меган Маркл, которые захочет каждая женщина

Дождливая погода и английский менталитет играют большую роль в гардеробах местных модниц. Будущая жена принца Гарри , Меган Маркл, привыкшая к солнцу и откровенным нарядам, за очень короткий срок впитала все модные правила Соединенного Королевства и королевской семьи. Теперь в её гардеробе прочно поселились любимые вещи династии Винздоров — резиновые сапоги Hunter, куртки Barbour и, конечно же, пальто, которые идеально подходят к английской погоде.7 пальто Меган Маркл, которые захочет каждая женщинаВсе еще помнят историю про «эффект Меган Маркл» и белое

пальто канадской фирмы « Line »,

в котором Меган появилась на официальной фотоссесии после помолвки с принцем. Итогом подобного появления стал

небывалый взлет продаж этого пальто и сообщение о том, что отныне эта модель

будет называться «Meghan».

Еще одно элегантное пальто цвета «соль с перцем» Маркл

выбрала для посещения радиостанции Reprezent. В этот раз она вновь решила

поддержать канадские бренды одежды, остановив свой выбор на фирме «Smythe».

Стоит отметить, что Меган отлично познала азы не только

английской моды, но и дипломатической. Для поездки в Шотландию вместе с принцем

Гарри, она выбрала пальто в клетку фирмы Burberry, тем самым отдавая дань уважения классической

шотландской клетке.

Кейт Миддлтон , если и не была кумиром Маркл, то уж точно

стала для неё ориентиром в вопросах королевской моды. Все знают о любви

герцогини Кембриджской к «королевскому синему» цвету, в котором она часто

появляется на публике. Меган также решила использоваться этот беспроигрышный

вариант и выбрала темно-синее пальто марки «J.Crew» для поездки в Бирмингем. Это было первое появление Меган и Гарри, после того как она приняла веру своего

будущего мужа — англиканство.

Впрочем, есть в гардеробе Меган Маркл навеянные не английской королевской модой, а ставшие классикой вне зависимости от любви

монарших особ. Например, пальто теплого оттенка «кэмел» любят и уважают модницы

вне зависимости от своего происхождения и континента. Именно такое пальто

выбрала Меган для рождественской службы в Сандригеме вместе с королевской

семьей.

Еще одна общепризнанная классика, черный цвет, также

отметился в образе Меган Маркл. Черное пальто от «Stella McCartney», а также

черные брюки и черные ботильоны, Меган выбрала для посещения столицы Уэльса,

города Кардифф. Стоит отметить, что своим нарядом будущая невеста принца

нарушила правила королевского дресс-кода, который предусматривает черный цвет

лишь во время траура, но мы знаем, что подобные нарушения для Меган не впервой.

На службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, где Меган

впервые появилась совместно с Елизаветой II , она выбрала белое пальто

"Amanda Wakelеу». Свой образ Маркл дополнила белой шляпкой-таблеткой,

как настоящая английская леди. Надеемся, что королева была довольна

нарядом своей невестки.