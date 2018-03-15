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Прогулка по Нью-Йорку: новый выход Джиджи Хадид
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Прогулка по Нью-Йорку: новый выход Джиджи Хадид 

Журнал ОК! 15 марта 2018
Супермодель Джиджи Хадид и бывший солист One Direction Зейн Малик расстались несколько дней назад. И пока певец выкладывает в соцсети грустные селфи, а его сестра провоцирует новые слухи, Хадид не тратит время на страдания.
Фотографам, поджидающим звезду у ее дома, удалось запечатлеть Джиджи в стильном образе и отличном настроении. Модель вышла из дома в oversize-свитере бордового цвета, свободном укороченном бомбере более светлого оттенка и в серых клетчатых брюках-клеш. Образ завершила черными грубыми ботинками и круглыми очками с коричневыми стеклами. Волосы Джиджи собрала в высокий пучок. К слову, выглядела звезда радостной, на улице сияла улыбка.
Джиджи Хадид в Нью-Йорке
Джиджи Хадид в Нью-Йорке
Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик решили расстаться после двух лет отношений. По словам инсайдера, у возлюбленных слишком разные графики, им стало сложно совмещать карьеру и личную жизнь.
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