Прогулка по Нью-Йорку: новый выход Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид и бывший солист One Direction Зейн Малик расстались несколько дней назад. И пока певец выкладывает в соцсети грустные селфи, а его сестра провоцирует новые слухи, Хадид не тратит время на страдания.

Фотографам, поджидающим звезду у ее дома, удалось запечатлеть Джиджи в стильном образе и отличном настроении. Модель вышла из дома в oversize-свитере бордового цвета, свободном укороченном бомбере более светлого оттенка и в серых клетчатых брюках-клеш. Образ завершила черными грубыми ботинками и круглыми очками с коричневыми стеклами. Волосы Джиджи собрала в высокий пучок. К слову, выглядела звезда радостной, на улице сияла улыбка.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик решили расстаться после двух лет отношений. По словам инсайдера, у возлюбленных слишком разные графики, им стало сложно совмещать карьеру и личную жизнь.