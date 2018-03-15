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Надежда Юсупова представила коллекцию свадебных платьев Speranza Couture
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Надежда Юсупова представила коллекцию свадебных платьев Speranza Couture 

FashionTime 15 марта 2018
Фото: FashionTime
Автор: Кристина Рытикова
В Московском «Манеже» состоялась настоящая церемония венчания. Надежда Юсупова представила зрителям коллекцию роскошных свадебных платьев под брендом Speranza Couture.
Мероприятие сопровождала живая музыка. Начало показа открыл баттл между скрипачами. Следом медленно выходили модели и кокетничали с гостями и оркестрантами.
Платья из коллекции буквально блистали на подиуме — каждый образ был расшит крупными блестками. Роскоши платьям добавляли струящиеся локоны у моделей и аккуратные ободы со стразами.
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