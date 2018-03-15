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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Bella Potemkina осень-зима 2018
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Bella Potemkina осень-зима 2018 

FashionTime 15 марта 2018
Фото: FashionTime
Автор: Кристина Рытикова
Bella Potemkina провела показ в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. Образы бренда Ready-To-Wear 2018 — это тандем женственности и дерзости в одном флаконе. Мероприятие началось с трехминутного фильма о том, как создавалась коллекция. Каждая пара обуви была сделана вручную, а на тканях был бережно прошит каждый шов.
В этом сезоне дизайнер отдала дань решению Pantone о цвете года и произвела на свет коллекцию фиолетовых тонов. Приталенные платья с широкими рукавами идеально дополнены широкой повязкой на голову. Настоящий далеких 20-х годов.
Тренд на полусапоги-носки и высокие сапоги-чулки точно продержится до холодных сезонов. Об этом говорит выбор обуви Bella Potemkina. Именно эти модели дизайнер выбрала для большинства образов.
На первых рядах присутствовали: Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Айза Долматова, Ассоль, Екатерина Одинцова.
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