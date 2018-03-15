Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Bella Potemkina осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова

Bella Potemkina провела показ в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. Образы бренда Ready-To-Wear 2018 — это тандем женственности и дерзости в одном флаконе. Мероприятие началось с трехминутного фильма о том, как создавалась коллекция. Каждая пара обуви была сделана вручную, а на тканях был бережно прошит каждый шов.

В этом сезоне дизайнер отдала дань решению Pantone о цвете года и произвела на свет коллекцию фиолетовых тонов. Приталенные платья с широкими рукавами идеально дополнены широкой повязкой на голову. Настоящий далеких 20-х годов.

Тренд на полусапоги-носки и высокие сапоги-чулки точно продержится до холодных сезонов. Об этом говорит выбор обуви Bella Potemkina. Именно эти модели дизайнер выбрала для большинства образов.