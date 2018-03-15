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Опасная красота! Джей Ло балансирует на краю пропасти в прозрачных платьях в съемке для Harper's Bazaar
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Опасная красота! Джей Ло балансирует на краю пропасти в прозрачных платьях в съемке для Harper's Bazaar 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
В роскошной фотосъемке Дженнифер Лопес балансирует на канате высоко над городом, показывая идеальную фигуру в прозрачных платьях и коротких нарядах, а еще с удовольствием улыбается в камеру с рук молодого красавчика. Интересно, что сказал бы на это фото ее возлюбленный — предприниматель и бейсболист Алекс Родригес, на которого у Дженнифер вполне серьезные планы? — призналась Джей Ло в интервью изданию. Может быть, она не хочет сглазить своего счастья — слухи об их помолвке ходят с конца прошлого года, а сами влюбленные прекрасно ладят с детьми друг друга от предыдущих отношений. Так что Лопес может говорить что угодно, а мы все еще ждем свадьбы! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Harper's Bazaar
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