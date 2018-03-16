Сарафанный look. Волгоградка возрождает наряды модниц Древней Руси

Волгоградка Элина Глушкова не только возрождает по всем канонам ушедшей эпохи наряды модниц Древней Руси, но и носит шугаи, кафтаны, понёвы и сарафаны в повседневной жизни, вызывая лёгкий шок у окружающих.

Как Алёнушка

Как призналась Элина, любовь и интерес к русскому костюму возникли не вдруг, а постепенно. Мама-рукодельница шила дочурке одежду по образцам из журналов мод. И дочери привила любовь к рукоделию: дала ей в три с половиной года иголку с ниткой и показала первые стежки.

«Все дети 60-х зачитывались русскими сказками, смотрели их по телевизору, в кинотеатрах. И одежды главных героев на фоне той современной моды казались мне сказочно прекрасными, — говорит Элина Глушкова. — В детсаду любила повязывать платочки, как Алёнушка, в школьны годы носила юбки в пол, старалась украсить свой наряд русским орнаментом, чтобы быть яркой. Конечно, поначалу это было, что называется, «стилизация по мотивам». Но захотелось точного воспроизведения, стала изучать традиционный русский костюм, который на фоне европейской культуры представлял собой самобытное явление. Это настоящий космос, огромный пласт нашей культуры. Женская традиционная одежда была чрезвычайно разнообразна, а каждая деталь имела особый смысл».

Язык одежды

Например, по тому, как повязан на талии ремешок, можно было многое узнать о девушке. Если концы на одном уровне, то её сердце занято. На разном — значит, девушка «не занята» и юноша может подойти и познакомиться. У замужних дам с детьми синие концы ремешка говорили о том, что в семье подрастали сыновья, красные — дочки. Практически в каждом населённом пункте, помимо основных, были и свои детали в одежде, обозначающие статус, семейное положение, родство русских женщин. К слову, кожаный ремешок — это изначально деталь мужской одежды. Его носили воины и купцы. Крепкий ремешок нужен был для тяжелых вещей: ножа, кошеля, сабли и т.п.

Слово «баба» почему-то стало сегодня ругательным. А раньше оно обозначало социальное положение женщины. Недавно вышедшая замуж женщина — молодуха, родившая — баба.

«По профессии я — и портной, и архитектор. И этот синтез знаний двух, казалось бы, абсолютно разных сфер позволяет создавать гармоничные композиции формы, цвета, стиля, фактуры, — призналась модельер. — Присмотритесь к русскому костюму. Как правило, крой простой, монументальный. Костюм строится по таким же «золотым» сочетаниям, как и в архитектуре. Его красота — в ритме чередующихся полосок, узоров и пропорций, в отделке, мастерстве и вкусе рукодельницы. Русские женщины смело экспериментировали, сочетая в одежде зелёный цвет с оранжевым и малиновым. Наши модницы сказали бы, поморщив носики: фи, это же так некрасиво. Но посмотрите на народные костюмы — да, это необычно, при этом ярко, сочно, свежо».

Стратегический жирок

Как рассказала Элина Глушкова, за последние годы интерес к русскому народному костюму значительно вырос. Это чувствуется и по количеству посетителей её странички в соцсетях. Она делает учебные фильмы по традиционному русскому костюму, где доступно для начинающих объясняет, как создавать красоту своими руками. Многие из тех, кто впервые сшил что-то, сами погружаются в изучение истории народного костюма и продолжают творить.

Не все, конечно, решаются по примеру Глушковой выйти на улицу в нарядном сарафане, повойнике или шугае. Многослойная, монументальная русская народная одежда не вписывается в нынешние стандарты красоты.

«Меня часто спрашивают: «А можно заузить пышную юбку или приталить рубаху, а то меня это полнит?». Да всё можно, только это будет уже не по-русски», — считает Глушкова. — В старину женщины гордились своей дородностью и стеснялись худобы. Стратегический жирок был символом здоровья, достатка в семье. Статная девушка в красивом пышном наряде — это и сегодня красиво. Европейский стереотип моды, который нам навязали, я считаю, чужд нашей природе. Жалко смотреть на юных девушек, с торчащими из-под коротких пуховичков полосками синюшной от холода кожи. В Италии, где климат помягче, это, может быть, и смотрится и стильно, и эротично, а у нас с такой модой гарантированы проблемы со здоровьем. И, кроме того, на Руси женщины старались одеваться целомудренно, у нас сейчас оголяются так, что, кажется, нет места для загадочности, всё словно выставлено на продажу».

Праздник души

Народный модельер не скрывает, что появление её на лицах города в народном костюме вызывает культурный шок. Женщины шеи сворачивают, чтобы разглядеть наряд, мужчины, выйдя из лёгкого оцепенения, нередко одаривают комплиментами: «Обалдеть, как красиво».

«Молодёжь, случается, и подхихикивает над моим странным для них костюмом. Но я не обращаю на это внимание. Своим стилем я шокирую не всех, многие смотрят с интересом, а иногда подходят и благодарят:"Спасибо, что вы это носите и радуете нас!"Главное, что мне традиционный русский костюм нравится до мурашек по коже. Он родной, он настоящий. Несмотря на пролетевшие столетия, он органичен на улицах городов в наш век космических скоростей. Русский костюм для меня — это праздник души. Его я надеваю, что называется, на выход. Но и джинсы у меня есть в гардеробе, в них я хожу в бассейн, езжу на дачу. Русские красавицы тоже не в кокошниках в свинарниках убирались».

Элину Глушкову нередко называют «популяризатором». Она же подчёркивает, что ничего не проповедует: «Просто я так живу. И хочу помочь другим открыть красоту русского народного костюма. Часто приходится слышать, что мы „обязаны“ что-то хранить. На мой взгляд, это должно быть не обязательством, а искренним желанием человека. Нам есть чем гордиться в самобытном, уникальном традиционном русском костюме. Это непостижимая глубина и красота. Любовь к этому богатому наследию должна идти от души, от сердца. Я не знаю, как скоро это будет носиться, но я убеждена, что это следует шить».

Что носили на Руси?

Понёва — женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани. Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Запона — девичья холщовая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего отверстие для головы. Приволока — безрукавная накидка. Шушпан — кафтан с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда.