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Косуха на голое тело и ботфорты: молодой бойфренд Хайди Клум влияет на ее стиль?
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Косуха на голое тело и ботфорты: молодой бойфренд Хайди Клум влияет на ее стиль? 

Passion.ru 16 марта 2018
Фото: Passion.ru
Хайди Клум Хайди Клум Хайди Клум В последнее время Хайди Клум стала выглядеть моложе, одеваться откровеннее. Светские сплетники уверены: все дело — в новом романе звезды. Поговаривают, что 44-летняя супермодель встречается с музыкантом из Tokio Hotel Биллом Каулитцем, который на 16 лет младше ее. На мероприятии, посвященном выходу новой коллекции украшений Eye Bangles Collection известного ювелира Лоррейна Шварца, Хайди появилась в высоких ботфортах и косухе на голое тело. Последнюю модель подвязала широким поясом, чтобы создать иллюзию платья. Но самое интересное произошло потом: после того, как Клум покинула вечеринку, она села в авто, за рулем которого был 28-летний вокалист немецкой группы Tokio Hotel. Музыкант не был в списке приглашенных: он специально заехал за моделью. И Хайди и Билл сейчас свободны. Клум не так давно рассталась с 31-летним Вито Шнобелем, а Каулитц — развелся с Риа Зоммерфелд. Фото: eastnews, instagram, globallookpress
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