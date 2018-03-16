Модель из Нижнего Новгорода стала музой Gucci

Дизайнеры модного дома Gucci обратили внимание на нижегородскую модель Ольгу Запивохину после того, как она снялась на видео обритой налысо. Об этом, со ссылкой на "Дождь" сообщает "Открытый Нижний".

22-летняя модель из Нижнего Новгорода, Ольга Запивохина, подписала контракт с брендом Gucci, и приняла участие в показе коллекции "Киборг" в Милане.

В сентябре прошлого года девушка перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, и практически сразу после выздоровления отправилась в Милан.

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Как отмечает сама Ольга, видео, что привлекло внимание дизайнеров Gucci, было снято её давним знакомым. Увидев Ольгу обритой налысо, он предложил ей попозировать перед видеокамерой. Благодаря этому ролику девушка и получила приглашение в Милан.

Выступление Ольги закрывало показ коллекции Gucci. По словам модели, полной неожиданностью для нее стал установленный на подиуме операционный стол: продефилировать мимо него под писк кардиометра оказалось эмоционально очень непросто.