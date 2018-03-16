Если платье сшила бабушка. Голосуй за лучший наряд Беллы Хадид! 

Если ты не поклонник логомании, то, возможно, тебе придется по душе техника пэчворк — это когда одежду шьют из множества маленьких лоскутов. Белла Хадид (21), например, за последнее время уже дважды появилась в таких нарядах. Сначала папарацци заметили ее на прогулке по Лос-Анджелесу в цветных брюках, а потом модель отправилась в синем костюме-пэчворк на вечеринку Dior. За какой образ голосуешь?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/moda-na-pechvork-vozvrashhaetsya-golosuj-za-luchshij-naryad-belly-hadid/