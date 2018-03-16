Ещё
9 лучших бьюти-образов звезд с вечеринки Dior Beauty в Лос-Анджелесе
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 лучших бьюти-образов звезд с вечеринки Dior Beauty в Лос-Анджелесе 

BeautyHack.ru 16 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Какая укладка была у Беллы Хадид? На чем сделала акцент в своем образе Камилла Бель? Какую помаду выбрала Винни Харлоу? Рассказываем про интересные макияжи звезд на вечеринке Dior в Лос-Анджелесе.
Мероприятие бренда было посвящено выходу новой коллекции блесков для губ Dior Addict Lacquer Plump — лицом новинки стала модель Белла Хадид. Акцент в образах гостей был сделан на необычном макияже глаз — яркие стрелки, сияющие тени и естественный макияж губ, согласно трендам этого сезона.
А чей бьюти-образ понравился вам больше всего?
Источник фото: архив пресс-службы
BeautyHack.ru: последние новости
Где попробовать ароматы Le Gemme Bvlagri? Каким парфюмом пользоваться этой весной? 100 лучших причесок с прошедших недель моды (часть 2)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева20
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность3
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение