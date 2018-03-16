9 лучших бьюти-образов звезд с вечеринки Dior Beauty в Лос-Анджелесе

Какая укладка была у Беллы Хадид ? На чем сделала акцент в своем образе Камилла Бель? Какую помаду выбрала Винни Харлоу ? Рассказываем про интересные макияжи звезд на вечеринке Dior в Лос-Анджелесе.

Мероприятие бренда было посвящено выходу новой коллекции блесков для губ Dior Addict Lacquer Plump — лицом новинки стала модель Белла Хадид. Акцент в образах гостей был сделан на необычном макияже глаз — яркие стрелки, сияющие тени и естественный макияж губ, согласно трендам этого сезона.

А чей бьюти-образ понравился вам больше всего?

Источник фото: архив пресс-службы