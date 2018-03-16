68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела

Однако особое внимание СМИ было приковано к Алле Пугачевой. Примадонна появилась на мероприятии в ультрасовременном образе. Артистка облачилась в лаконичное короткое черное платье, которое дополнила сюртуком в тон и длинными сапогами. Завершали образ широкий пояс, массивное украшение на шее и краги на руках. Рыжие локоны Алла убрала в затейливую прическу, оставив по бокам кудрявые пряди.

Судя по реакции, репортеры и прочая общественность пришли в восторг от молодого вида Примадонны. Особого внимания удостоились ее колени. Обычно в таком возрасте, в каком находится Пугачева, принято прятать эту интимную часть тела от посторонних глаз. Однако это не для смелой Аллы. К тому же артистка находится в такой великолепной форме, что получила лишь позитивные комментарии в Сети.

"Алла Борисовна вы прекрасны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Счастливая женщина Аллочка!», «Шикарная ЖЕНЩИНА», «Какая красавица!», «Прекрасная легенда России!», «Так хочется выглядеть как Алла, но увы не получится», «Женщина которая преуспела везде! Молодец!», «Коленочки-прелесть! Пусть молодые завидуют!» — высказались многочисленные поклонники.