Reebok Classic представил коллаборацию с московским магазином Brandshop

Московский магазин Brandshop отмечает в этом году своё десятилетие — и именно этому событию посвящена его первая коллаборация с известным спортивным брендом. При выборе модели решили остановиться на классическом силуэте Classic Leather, который впервые появился в продаже ровно 35 лет назад.

Основным источником вдохновения для дизайнеров Reebok стала Москва. Основатель Brandshop Илья Гребенщиков отметил: «Несмотря на то что магазин уже давно вышел на всероссийский уровень, мы продолжаем тесно ассоциировать себя с нашим родным городом, Москвой, и с её талантливыми жителями». Команды бренда и магазина обратили своё внимание на авангардную живопись начала XX века, а именно — на полотно знаменитого художника Василия Кандинского «Чёрный и фиолетовый», которое он создал в 1923 году. Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop В кроссовках, как и в картине, присутствуют два цветовых и смысловых центра — чёрный и фиолетовый, изрезанные прямыми линиями фигур. Они символизируют напряжение и борьбу противоположностей — тьмы и света. Специально к релизу был разработан юбилейный логотип, который украсил язычок кроссовка. На боковой части нанесены логотипы Reebok Classic и Brandshop, а в области стабилизатора пятки — британский и российский флаги.

Приобрести кроссовки Reebok Classic x Brandshop можно будет с 16 марта эксклюзивно в магазине Brandshop за 9 990 рублей. Предзаказ на модель уже можно оформить на сайте. Статьи по теме Серия мероприятий «Классика. Навсегда» от Reebok Classic пройдёт в четырёх городах России Равшана Куркова стала новым амбассадором Reebok Oxxxymiron стал одним из героев новой кампании Reebok Classic Oxxxymiron представил первую капсульную коллекцию для Reebok Classic

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