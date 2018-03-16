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Reebok Classic представил коллаборацию с московским магазином Brandshop
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Reebok Classic представил коллаборацию с московским магазином Brandshop 

The Challenger 16 марта 2018
Фото: The Challenger
Московский магазин Brandshop отмечает в этом году своё десятилетие — и именно этому событию посвящена его первая коллаборация с известным спортивным брендом. При выборе модели решили остановиться на классическом силуэте Classic Leather, который впервые появился в продаже ровно 35 лет назад.
Основным источником вдохновения для дизайнеров Reebok стала Москва. Основатель Brandshop Илья Гребенщиков отметил: «Несмотря на то что магазин уже давно вышел на всероссийский уровень, мы продолжаем тесно ассоциировать себя с нашим родным городом, Москвой, и с её талантливыми жителями». Команды бренда и магазина обратили своё внимание на авангардную живопись начала XX века, а именно — на полотно знаменитого художника Василия Кандинского «Чёрный и фиолетовый», которое он создал в 1923 году. Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop Фото: Reebok Classic x Brandshop В кроссовках, как и в картине, присутствуют два цветовых и смысловых центра — чёрный и фиолетовый, изрезанные прямыми линиями фигур. Они символизируют напряжение и борьбу противоположностей — тьмы и света. Специально к релизу был разработан юбилейный логотип, который украсил язычок кроссовка. На боковой части нанесены логотипы Reebok Classic и Brandshop, а в области стабилизатора пятки — британский и российский флаги.
Приобрести кроссовки Reebok Classic x Brandshop можно будет с 16 марта эксклюзивно в магазине Brandshop за 9 990 рублей. Предзаказ на модель уже можно оформить на сайте. Статьи по теме Серия мероприятий «Классика. Навсегда» от Reebok Classic пройдёт в четырёх городах России Равшана Куркова стала новым амбассадором Reebok Oxxxymiron стал одним из героев новой кампании Reebok Classic Oxxxymiron представил первую капсульную коллекцию для Reebok Classic
Запись «Reebok Classic представил коллаборацию с московским магазином Brandshop» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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