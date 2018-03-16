С чем носить короткую юбку, если вам больше тридцати лет?

Предлагаем составить пять актуальных образов, в которых можно отправиться и в офис, и на свидание, и на выставку современного искусства.

Новая классика

Юбка Carven, цена: 13 000 руб. ; очки Dior, цена: 27 000 руб. ; туфли Dolce&Gabbana, цена: 38 000 руб. ; сумка Gucci, цена: 147 000 руб. ; водолазка Ralph Lauren, цена: 60 000 руб. ; серьги H&M, цена: 1000 руб.

Клетчатая юбка с запахом — настоящая находка, чтобы продемонстрировать красоту ног и в то же время соблюсти строгий дресс-код. Туфли с узким ремешком усмирят дерзость мини и придадут образу строгости. Кашемировая водолазка дополнит лаконичный look. Массивные золотые серьги в стиле принцессы Дианы станут интересным акцентом.

Дикий Запад

Юбка Chloe, цена: 49 000 руб. ; ботильоны Balenciaga, цена: 51 000 руб. ; очки Givenchy, цена: 25 000 руб. ; куртка IRO, цена: 60 000 руб. ; футболка Saint Laurent, цена: 22 000 руб.

Дизайнеры снова вдохновились вестернами и авторитетно заявили, что американский стиль стоит примерить каждой. И начать нужно с замшевой юбки, украшенной бахромой. К ней стоит подобрать остроносые ботильоны и футболку с логотипом. Образ завершит косуха светлого оттенка и темные солнцезащитные очки.

В создании подобного образа помогут футболки Barbour с логотипом от магазина Trolls. Модели выполнены из мягкого хлопка, разработаны в Векликобритании.

Футболка Trolls, от 3 250 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Футболка Trolls, от 3 640 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Прекрасное барокко

Юбка Balmain, цена: 95 000 руб. ; жакет Balmain, цена: 100 000 руб. ; сумка Dolce&Gabbana, цена: 89 000 руб. ; туфли Valentino, цена: 40 000 руб. ; блузка Versace, цена: 51 000 руб.

Укороченная юбка-карандаш в меру консервативна и сексуальна, именно поэтому она так полюбилась it-girls. В дуэте с ней сногсшибательно смотрится жакет, подобранный в тон. Фактурные золотые пуговицы в стиле Balmain сделают образ по-настоящему роскошным.

Веселые 80-е Юбка Gucci, цена: 95 000 руб. ; пуловер Diane Von Furstenberg, цена: 27 000 руб. ; сумка Coccinelle, цена: 24 000 руб. ; туфли Gianvito Rossi, цена: 32 000 руб. ; браслет Chloe, цена: 19 000 руб.

Вам нравятся хиты радио «Ретро»? Даже если музыка не заставляет сердце биться сильнее, то примерить актуальный наряд в стиле 80-х все равно необходимо. Для этого стоит выбрать короткую юбку из денима с вышивкой, топ оттенка фуксии и остроносые туфли без задника.

Сдержанный бунт

Юбка Roberto Cavalli, цена: 120 000 руб. ; блузка Bottega Veneta, цена: 30 000 руб. ; туфли Tom Ford, цена: 49 000 руб. ; клатч Saint Laurent, цена: 120 000 руб.

Черно-белая гамма — классика и тренд вне времени. Стоит примерить кожаную короткую юбку с анималистическим принтом. Ансамбль с ней составят лодочки с лаковым мыском, минималистичный клатч и светлая шифоновая блузка.

Выбираем идеальную юбку:

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