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Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой
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Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой 

WDay.ru 16 марта 2018
Фото: WDay.ru
Оказывается, звезда носит не только купальники и декольте.
Наряды Ольги Бузовой не перестают быть темой для жарких обсуждений ее поклонников и антифанатов. А она постоянно подливает масла в огонь: то предложит считать ее купальники, которые взяла с собой на отдых, то наденет платье с вырезом до пояса. Так что обычно Ольгой не только восхищаются, но и критикуют за излишнюю откровенность.
Но неожиданно Бузова предстала перед своими подписчиками в новом образе: скромном темно-синем платье с воротником-стоечкой, длинными рукавами и юбкой в стиле беби-долл. Строго, стильно — и ни одного лишнего сантиметра обнаженного тела.
«Непривычно», — удивились поклонники. Но в целом образ одобрили, назвав Ольгу необычайно красивой. Так что же, неужели Бузова решила сменить свой фирменный стиль?
На самом деле Ольга периодически надевает довольно строгую и скромную одежду. Правда, не будем кривить душой, не так уж часто. И лишь когда есть действительно значимый повод. Например, в длинном и закрытом платье она появлялась в Венской опере. Соотстветственно местным обычаям одевалась, когда летала в гости к Айшат Кадыровой. Да и когда прилетает к семье в любимый Санкт-Петербург, особенно зимой, носит свободные теплые и непритязательные трикотажные платья. Ну а нежно-голубой наряд точь-в-точь как у первой леди США Меланьи Трамп вообще стал интернет-мемом. Из-за него нашу звезду даже обвинили в плагиате.
Мы собрали самые скромные образы Ольги Бузовой в одной фотогалерее.
Больше фото — по стрелке
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