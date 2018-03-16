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Синди Кроуфорд стала лицом весенне-летней коллекции Reserved
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Синди Кроуфорд стала лицом весенне-летней коллекции Reserved 

Fancy Journal 16 марта 2018
Фото: Fancy Journal
Польский масс-маркет бренд опубликовал первые кадры и видео-тизер новой весенне-летней кампании. Ее главной героиней стали супермодель Синди Кроуфорд, отметившая в феврале 52-й день рождения. Компанию на съемочной площадке ей составили звезда сериала «Очень странные дела» Дейкр Монтгомери, актер Эрик Робертс, а также модель Тиш Грейвс. Автором клипа выступил канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штейнер.
В представленном кампейне, получившем название «I LOVE YOU CINDY», Синди Кроуфорд танцует на пустынной улице идиллического американского пригорода и примеряет самые яркие предметы из весенне-летней коллекции Reserved, вдохновленной стилем 1980-х. Новая линейка бренда уже поступила в продажу в его официальный онлайн-магазин.
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