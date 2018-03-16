Синди Кроуфорд стала лицом весенне-летней коллекции Reserved

Польский масс-маркет бренд опубликовал первые кадры и видео-тизер новой весенне-летней кампании. Ее главной героиней стали супермодель Синди Кроуфорд , отметившая в феврале 52-й день рождения. Компанию на съемочной площадке ей составили звезда сериала «Очень странные дела» Дейкр Монтгомери, актер Эрик Робертс , а также модель Тиш Грейвс. Автором клипа выступил канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штейнер.

В представленном кампейне, получившем название «I LOVE YOU CINDY», Синди Кроуфорд танцует на пустынной улице идиллического американского пригорода и примеряет самые яркие предметы из весенне-летней коллекции Reserved, вдохновленной стилем 1980-х. Новая линейка бренда уже поступила в продажу в его официальный онлайн-магазин.