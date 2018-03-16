Ярче золота! Сиара блистает в новой рекламной кампании бренда Pandora 

Певица Сиара назначена амбассадором новой коллекции Radiant Shine. В ней впервые в истории бренда Pandora представлены украшения с золотым покрытием 750-й пробы. В своем Instagram Сиара поделилась первыми кадрами с фотосессии, а также в Сети появился небольшой ролик, в котором певица демонстрирует все украшения на себе. Всего в новой коллекции 33 изделия: кольца, серьги, чокеры, подвески и шармы. В России украшения поступят в продаже 21 марта. Хочешь приобрести себе что-то из этой коллекции? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram