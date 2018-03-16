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BBDO New-York показало преследование людей их двойниками в новом ролике
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BBDO New-York показало преследование людей их двойниками в новом ролике 

Sostav.ru 16 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Чувствовать себя вдохновленной, по-настоящему весенней и летящей хочет любая девушка. Но в джинсах, футболках или офисных костюмах это довольно сложно. Бренд одежды Macy's в новом ролике демонстрирует свою новую коллекцию, призывая к женственности, красоте и стилю.
В преддверии теплых весенних дней и, конечно, предстоящего лета Macy's запустил новую кампанию. Рекламный ролик, снятый совместно с BBDO New-York, призывает девушек отказаться от джинсов и скучных деловых костюмов.
Видео состоит из историй шести разных женщин, случайно столкнувшихся со своими двойниками, которые отличаются от них только одним — одеты гораздо лучше и привлекательнее.
Под песню One Way or Another женщины гонятся за стильными копиями самих себя. Ролик завершается слоганом всей кампании: «Найдите весеннюю моду. Найдите замечательных вас».
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