Объявлены финалисты CFDA Awards

Объявили имена финалистов CFDA Award — ежегодной премии, которую вручает Cовет модных дизайнеров Америки за достижения в области индустрии моды. Номинантами в категории дизайна женской одежды стали Раф Симонс для Calvin Klein, Габриэла Херст, Марк Джейкобс , Вирджил Абло для Off-White и Эшли и Мэри-Кейт Олсен для The Row. В категории дизайна мужской одежды номинированы опять Раф Симонс и Вирджил Абло, а также Джеймс Джебба для Supreme, Том Браун Том Форд . Полный список номинаций и финалистов можно посмотреть тут. Победителей объявят 4 июня.

В прошлом году Раф Симонс победил в номинациях дизайна и женской, и мужской одежды.