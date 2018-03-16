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Объявлены финалисты CFDA Awards
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Объявлены финалисты CFDA Awards 

The Blueprint 16 марта 2018
Фото: The Blueprint
Объявили имена финалистов CFDA Award — ежегодной премии, которую вручает Cовет модных дизайнеров Америки за достижения в области индустрии моды. Номинантами в категории дизайна женской одежды стали Раф Симонс для Calvin Klein, Габриэла Херст, Марк Джейкобс, Вирджил Абло для Off-White и Эшли и Мэри-Кейт Олсен для The Row. В категории дизайна мужской одежды номинированы опять Раф Симонс и Вирджил Абло, а также Джеймс Джебба для Supreme, Том Браун и Том Форд. Полный список номинаций и финалистов можно посмотреть тут. Победителей объявят 4 июня.
В прошлом году Раф Симонс победил в номинациях дизайна и женской, и мужской одежды.
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