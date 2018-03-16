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Перемирие: Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом платье, держа за руку мужа
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Перемирие: Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом платье, держа за руку мужа 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Вчера Дональд и Мелания Трамп радушно приняли в Белом доме премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Для встречи с важным чиновником Мелания Трамп выбрала яркий образ от модного дизайнера, который является стилистом Леди Гаги.
Дональд и Мелания Трамп с премьер-министром Ирландии
Зеленое платье с леопардовым принтом идеально подчеркнуло подтянутую фигуру первой леди США. Как сообщают зарубежные СМИ, стоимость наряда расценивается в 1500 долларов. Свой образ Мелания традиционно завершила туфлями-лодочками.
Дональд и Мелания Трамп
На удивление, Дональд и Мелания были приветливы друг с другом и даже держались за руки. Видимо, первая леди сумела простить своему супругу измену с порноактрисой.
Дональд и Мелания Трамп с премьер-министром Ирландии
Напомним, что несколько месяцев назад в зарубежных СМИ писали, что Дональд вступал в сексуальную связь с Стормой Дэниелс после рождения сына Бэррона. Мелания Трамп после этих новостей отказалась сопровождать в официальной поездке, а вместо этого отправилась на спа-отдых.
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