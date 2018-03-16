Перемирие: Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом платье, держа за руку мужа

Вчера Дональд и Мелания Трамп радушно приняли в Белом доме премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Для встречи с важным чиновником Мелания Трамп выбрала яркий образ от модного дизайнера, который является стилистом Леди Гаги

Дональд и Мелания Трамп с премьер-министром Ирландии

Зеленое платье с леопардовым принтом идеально подчеркнуло подтянутую фигуру первой леди США. Как сообщают зарубежные СМИ, стоимость наряда расценивается в 1500 долларов. Свой образ Мелания традиционно завершила туфлями-лодочками.

Дональд и Мелания Трамп

На удивление, Дональд и Мелания были приветливы друг с другом и даже держались за руки. Видимо, первая леди сумела простить своему супругу измену с порноактрисой.

Дональд и Мелания Трамп с премьер-министром Ирландии

Напомним, что несколько месяцев назад в зарубежных СМИ писали, что Дональд вступал в сексуальную связь с Стормой Дэниелс после рождения сына Бэррона. Мелания Трамп после этих новостей отказалась сопровождать в официальной поездке, а вместо этого отправилась на спа-отдых.