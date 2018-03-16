Мот, Ляйсан Утяшева и Филипп Киркоров на коктейле в честь 15-летия бутика Louis Vuitton

Что: Коктейль Louis Vuitton в честь 15-летия Louis Vuitton Столешников.

Где: Бутик Louis Vuitton, Москва.

Когда: 15.03.2018.

Люди говорят: Столичному бутику Louis Vuitton в Столешниковом переулке уже 15 лет. В честь этого состоялся праздничный коктейль. Поздравить марку с юбилеем пришли звездные поклонники, среди которых Филипп Киркоров, Мот и Ляйсан Утяшева.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mot-lyajsan-utyasheva-i-filipp-kirkorov-na-koktejle-v-chest-15-letiya-butika-louis-vuitton/