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Мот, Ляйсан Утяшева и Филипп Киркоров на коктейле в честь 15-летия бутика Louis Vuitton
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Мот, Ляйсан Утяшева и Филипп Киркоров на коктейле в честь 15-летия бутика Louis Vuitton 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кто: Мот и Мария Мельникова, Ляйсан Утяшева, Филипп Киркоров, Виктория Исаева, Вика Газинская, Юлия Хлынина, Артём Королев и многие другие.
Что: Коктейль Louis Vuitton в честь 15-летия Louis Vuitton Столешников.
Где: Бутик Louis Vuitton, Москва.
Когда: 15.03.2018.
Люди говорят: Столичному бутику Louis Vuitton в Столешниковом переулке уже 15 лет. В честь этого состоялся праздничный коктейль. Поздравить марку с юбилеем пришли звездные поклонники, среди которых Филипп Киркоров, Мот и Ляйсан Утяшева.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mot-lyajsan-utyasheva-i-filipp-kirkorov-na-koktejle-v-chest-15-letiya-butika-louis-vuitton/
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