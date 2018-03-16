Ещё
Канье Уэста обвинили в плагиате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канье Уэста обвинили в плагиате 

The Blueprint 16 марта 2018
Фото: The Blueprint
Обвинения в плагиате, ставшие уже привычным делом в модной индустрии, на этот раз затронули Канье Уэста и его бренд Yeezy. Компания Jordan Outdoor Enterprises Ltd. подает в суд на марку за то, что в коллекции Yeezy Season 5 был использован камуфляжный паттерн, очень похожий на принадлежащую компании разработку Realtree. В Jordan заявили, что изначально представители Yeezy, чтобы обсудить использование камуфляжа, но после того, как узнали о необходимости лицензирования, прервали переговоры и просто скопировали паттерн. Полное сравнение принта Yeezy и Realtree можно посмотреть тут.
The Blueprint: последние новости
Versace отказываются от натурального меха Adidas проведут консультации по подбору спортивных бра Dior организовали менторскую программу для женщин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева20
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность3
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение