Канье Уэста обвинили в плагиате

Обвинения в плагиате, ставшие уже привычным делом в модной индустрии, на этот раз затронули Канье Уэста и его бренд Yeezy. Компания Jordan Outdoor Enterprises Ltd. подает в суд на марку за то, что в коллекции Yeezy Season 5 был использован камуфляжный паттерн, очень похожий на принадлежащую компании разработку Realtree. В Jordan заявили, что изначально представители Yeezy, чтобы обсудить использование камуфляжа, но после того, как узнали о необходимости лицензирования, прервали переговоры и просто скопировали паттерн. Полное сравнение принта Yeezy и Realtree можно посмотреть тут.