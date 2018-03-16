Off-White выпустили коллекцию очков вместе с Sunglass Hut

Вирджил Абло выпустил новую коллаборацию — на этот раз с маркой солнцезащитных очков Sunglass Hut. В капсульную коллекцию вошло три модели унисекс с плоскими линзами и широкими оправами. Очки поступят в продажу 20 марта, их можно будет купить на сайте Sunglass Hut, в магазинах бренда и в лондонском универмаге Selfridges, цена — $179.

Off-White выпускают коллаборации с самыми разными брендами и людьми: среди недавних — с дизайнером Хероном Престоном, художником Такаси Мураками и обувным брендом Jimmy Choo.