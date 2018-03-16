Punk Fashion: что нужно знать о модном движении

Не секрет, что из субкультуры может вырасти целое направление в моде, искусстве или тренд на десятилетия. Мы много лет наблюдаем за мировыми хип-хоп звёздами, которые вставляют вместо зуба голдовые фиксы, ездят в кабриолетах и живут в огромных домах. Хотя само это направление принято считать «музыкой уличных парней» и «звуками, раздающимися из подворотни», хипстеры тоже активно движутся к достатку, один Марк Цукерберг чего стоит. Но не так часто мы слышим упоминания о героях панк-культуры, которые не менее успешны и имеют свои эстетические взгляды на роскошь и комфорт.

Расцвет панк-движения пришёлся на 70-е годы двадцатого столетия. Неожиданно для всех, начав с радикального антибуржуазного протеста, некоторые представители панк-культуры сумели неплохо заработать на жизнь тeм, что сегодня принято называть «хайпом»». Лучше всего субкультура капитализировалась в музыке и моде. Взять хотя бы Билли Джо Армстронга , Blink 182 или Декстера Холланда, которые стали суперуспешными музыкантами, привив миллионам симпатию к людям в рваных джинсах с громкими голосами.

Евангелистами философии панков от моды стали дизайнеры Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен , которые владели в то время магазином с красноречивым названием SEX в лондонском районе Челси. Благодаря творчеству этого неугомонного дуэта до нас дошёл образ панков в том виде, в котором мы привыкли их воспринимать: много кожи, металла, пирсинга, сетей, фетишистская обувь, аксессуары и, конечно, цветной ирокез (ну, или хотя бы волосы, торчащие в разные стороны). Рваные джинсы с цепями, заправленные в тяжёлые ботинки Dr. Martens, и кеды Converse. Кожаная куртка-косуха была заимствована панками как атрибут байкеров из 50-х, когда мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимы друг от друга.

Тот факт, что сама по себе контркультура панков началась от слов «дети помойки», «анархия», нежелания следовать тенденциям в потреблении и стремлении к роскоши никак не помешал Вивьен Вествуд стать легендарным дизайнером, основать модный дом и жить жизнью, полной достатка и радостей. Сама Вивьен Вествуд, несмотря на преклонный возраст, не теряет задора и духа панков. Недавно в интервью Matt Callard она сказала: «Моя одежда является бескомпромиссной в том смысле, что она не собирается продавать себя вам. Если вы хотите ее иметь, то она сделает вас невероятно сильными. Но она не просит вас хотеть ее купить — вы должны решить это сами. А когда вы ее носите, она говорит о вас следующее: „Я тот, с кем нужно считаться, так что либо любите меня, либо оставьте в покое“.

Мода на панк-лук стала чрезвычайно актуальна в последние три года. Сегодня немногие лукбуки обходятся без рваных джинсов, чёрных косух, белых или красных конверсов, олдскульных маек с логотипами панк-рок групп. А вслед за этим в моду вернулись и выбритые виски. Так что создать остромодный образ будет совсем не сложно — винтажные маркеты, барахолки и концерты любимых рок-групп вам в помощь!

Фотограф — Филипп Григоренко

Визажист — Людмила Биянова