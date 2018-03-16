Самый абсурдный тренд весны, который покорил всех

Мы уже писали о том, что вещи из пластика (в очередной раз) оказались в списке самых горячих модных тенденций наступившей весны, но несколько домов моды внесли пару поправок, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы — не просто из пластика, а из прозрачного пластика, и не просто вещи, а аксессуары. Фото: Chanel Флагманом выступил модный дом Chanel — еще в октябре прошлого года в рамках весенне-летней коллекции 2018 на подиум вышли модели в шляпках, обуви и перчатках из прозрачной клеенки. Фото: Chanel Безусловно, такая экстравагантность вызвала в Интернете бурные обсуждения, но несмотря на критику, шутки (некоторые критики отмечали, что такую шляпу проще представить на медвежонке Паддингтоне, чем на реальных женщинах) и сомнения, оказалось, что люди с удовольствием носят подобные аксессуары! Следуя за народной любовью, тренд стремительно подхватил масс-маркет, и теперь почти у каждого бренда в наличии можно обнаружить пластиковые аксессуары.

Публикация от oscar ramos (@oscarlandon) Мар 4, 2018 в 2:40 PST Публикация от personal shopper europe (@euluxury_diane) Мар 6, 2018 в 10:44 PST Публикация от personal shopper europe (@euluxury_diane) Мар 6, 2018 в 10:44 PST