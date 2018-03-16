Елена Летучая, Глюк'oZa в кружевном костюме и другие на презентации бренда 

Смотря на звезд, создается впечатление, что они никогда не устают. Актрисы, певцы и телеведущие не пропускают ни одного светского события, а их на этой неделе было немало. Вчера, например, в московском «Атриуме» состоялось открытие флагманского бутика LIU JO. Не обошлось на мероприятии без звездных модниц, в числе которых оказались Елена Летучая, Глюк'oZa, Виктория Лопырева, Ксения Бородина и многие другие.
Виктория Дайнеко выбрала для светского выхода синий брючный костюм, в котором ранее блеснула на вечеринке бренда New Balance. Наталья Чистякова-Ионова удивила всех кружевным брючным костюмом белого цвета, а Елена Летучая надела черное кожаное платье с бахромой, которое скрыло ее фигуру. Очевидно, поклонники теледивы вновь будут подозревать ее в беременности.
В числе гостей также оказались Алена Шишкова, Дарья Мороз, Ксения Сухинова, Маргарита Мамун, Мария Ивакова и другие.
Алена Шишкова
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева, Елена Летучая и Ирина Чайковская
Дарья Мороз, Глафира Тарханова и Анжелика Каширина
Елена Летучая
Елена Летучая
Ксения Бородина
Маргарита Мамун
Мария Ивакова
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова