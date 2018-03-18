«Опять полуголая»: Глюкоза появилась на публике в прозрачном костюме

Знаменитая российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная поклонникам под псевдонимом Глюкоза, посетила очередное светское мероприятие, состоявшееся накануне в столице. Вот только, по мнению интернет-сообщества, артистка забыла одеться перед выходом из дома, появившись на публике в ненадлежащем виде.

На днях в столице состоялось торжественное открытие флагманского бутика Liu Jo. Конечно, мероприятие такого уровня просто не могло обойтись без звездных гостей, в числе которых оказалась и известная певица Наталья Чистякова-Ионова.

В последнее время Глюкозу часто критикуют в социальных сетях за неумелый выбор одежды и соответствующих ей аксессуаров. Казалось бы, вот он повод реабилитироваться в глазах поклонников, но они вновь оказались разочарованы выбором своего кумира.

Артистка появилась на мероприятии в белоснежном брючном костюме, который благодаря своей ажурной ткани продемонстрировал всем вокруг нижнее белье своей 31-летней носительницы. «Натаха, как всегда… чудо в перышках! Что как наденет — хоть стой, хоть падай» «Опять полуголая! Красивая Наташа, но вечно раздетая» «Я вот не пойму, они со сменкой приходят? Прям в пакетике босоножечки в туалете переодевают, да?» «Уродует фасон брюк всю красоту фигуры» «Нелепый вид еще и эта плямба на голове» «О! А у меня в кухне занавески такие висели!» «Еще в школе учили: пятки вместе, носки врозь! Научитесь стоять нормально перед камерой!» «Смешной наряд! И опять все на показ. Что за мода на прозрачные вещи?»