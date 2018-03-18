Ещё
«Опять полуголая»: Глюкоза появилась на публике в прозрачном костюме
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Опять полуголая»: Глюкоза появилась на публике в прозрачном костюме 

Eva.ru 12 часов назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная поклонникам под псевдонимом Глюкоза, посетила очередное светское мероприятие, состоявшееся накануне в столице. Вот только, по мнению интернет-сообщества, артистка забыла одеться перед выходом из дома, появившись на публике в ненадлежащем виде.
На днях в столице состоялось торжественное открытие флагманского бутика Liu Jo. Конечно, мероприятие такого уровня просто не могло обойтись без звездных гостей, в числе которых оказалась и известная певица Наталья Чистякова-Ионова.
В последнее время Глюкозу часто критикуют в социальных сетях за неумелый выбор одежды и соответствующих ей аксессуаров. Казалось бы, вот он повод реабилитироваться в глазах поклонников, но они вновь оказались разочарованы выбором своего кумира.
Артистка появилась на мероприятии в белоснежном брючном костюме, который благодаря своей ажурной ткани продемонстрировал всем вокруг нижнее белье своей 31-летней носительницы. «Натаха, как всегда… чудо в перышках! Что как наденет — хоть стой, хоть падай» «Опять полуголая! Красивая Наташа, но вечно раздетая» «Я вот не пойму, они со сменкой приходят? Прям в пакетике босоножечки в туалете переодевают, да?» «Уродует фасон брюк всю красоту фигуры» «Нелепый вид еще и эта плямба на голове» «О! А у меня в кухне занавески такие висели!» «Еще в школе учили: пятки вместе, носки врозь! Научитесь стоять нормально перед камерой!» «Смешной наряд! И опять все на показ. Что за мода на прозрачные вещи?»
Стоит отметить, что ни в пример прошлому публичному фиаско с выбором обуви для посещения шоу Валентина Юдашкина, в этот раз босоножки Глюкозы были удостоены всеобщих оваций. Жаль только, что артистка пока так и не научилась продумывать весь свой образ целиком, а не сосредотачивать внимание на чем-то одном.
Eva.ru: последние новости
«Лучше в джинсах»: Настасья Самбурская озадачила поклонников своим вечерним нарядом «Вот это я понимаю - стильность»: Рената Литвинова в объективе Гоши Рубчинского «Огромные плечи в этом пальто»: одежда Жасмин расстроила фанатов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Рената Литвинова шокировала фанатов
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение