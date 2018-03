Американский секонд-хенд вывел из себя Chanel 

Французский бренд Chanel подал в суд на компанию What Goes Around Comes Around (WGACA), которая управляет магазинами в Манхэттене, Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптонсе, за продажу поддельных винтажных вещей модного дома. Об этом сообщает Fashionista.