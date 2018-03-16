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Американский секонд-хенд вывел из себя Chanel
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Американский секонд-хенд вывел из себя Chanel 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Французский бренд Chanel подал в суд на компанию What Goes Around Comes Around (WGACA), которая управляет магазинами в Манхэттене, Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптонсе, за продажу поддельных винтажных вещей модного дома. Об этом сообщает Fashionista.
Chanel также обвинил секонд-хенд ретейлера в незаконном размещении торговой марки и официальной рекламы бренда в магазинах сети. Согласно исковому заявлению, WGACA вводит в заблуждение покупателей, утверждая, что имеет несуществующее партнерство с модным домом. Кроме того, в торговых залах представлены зеркала и подносы Chanel, не предназначенные для продажи.
Среди прочих нарушений — использование в социальных сетях маркетинговых материалов Chanel, фотографий продукции бренда и рекламных объявлений с хештегом #WGACAChanel, а также гарантия подлинности вещей, которую не подтверждает Chanel.
Модный бренд требует компенсации денежных убытков и призывает суд запретить ответчику продолжать вышеупомянутые действия.
В январе во время Недели высокой моды в Париже французская компания Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами.
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