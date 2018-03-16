Из Италии с «перчинкой»: Впечатления от открытия магазина Patrizia Pepe

Первый выход в свет весенне-летней коллекции дома Patrizia Pepe напомнил о скором возвращении тёплых дней, полевых цветах, чьи ароматы разносятся по всей области, летних дождях, орошающих высохшую землю, и о свободе, которую погода нам предоставляет в плане выбора одежды. Цветовая гамма коллекции не оставила равнодушными даже мужчин. Парящее платье, с выдержанной классической длиной офисного платья, напомнило о выходе в свет на дорожку фестиваля «Короче» приезжих столичных звёзд кинематографа. А бирюзовый брючный костюм сможет составить компанию вашим деловым переговорам, проходящим на веранде под палящим солнцем., Представленная одежда отличается не только стилевой броскостью, но и качеством материалов: шёлк, кашемир, хлопок, трикотаж и лён идеальны для летней одежды. Помимо одежды, бренд порадовал броскими цветами и лаконичным дизайном аксессуаров: сумок, головных уборов и обуви, чьё качество также остаётся на планке высокой моды. Во время открытия дефилирующие модели продемонстрировали собранные образы, которые модные любительницы приобретали в первый же день работы магазина.,

Магазин обрадовал гостей многочисленными розыгрышами 25-процентных скидок на покупки, а также инстапринтером, фотографии из которого можно было получить сразу же после совершения покупки. Шопинг сопровождался чарующим вокалом приглашённой певицы, а благодаря харизматичному ведущему количество любопытных зрителей, и чуть позже покупателей, увеличивалось вдвойне.