Из Италии с «перчинкой»: Впечатления от открытия магазина Patrizia Pepe 

Первый выход в свет весенне-летней коллекции дома Patrizia Pepe напомнил о скором возвращении тёплых дней, полевых цветах, чьи ароматы разносятся по всей области, летних дождях, орошающих высохшую землю, и о свободе, которую погода нам предоставляет в плане выбора одежды. Цветовая гамма коллекции не оставила равнодушными даже мужчин. Парящее платье, с выдержанной классической длиной офисного платья, напомнило о выходе в свет на дорожку фестиваля «Короче» приезжих столичных звёзд кинематографа. А бирюзовый брючный костюм сможет составить компанию вашим деловым переговорам, проходящим на веранде под палящим солнцем., Представленная одежда отличается не только стилевой броскостью, но и качеством материалов: шёлк, кашемир, хлопок, трикотаж и лён идеальны для летней одежды. Помимо одежды, бренд порадовал броскими цветами и лаконичным дизайном аксессуаров: сумок, головных уборов и обуви, чьё качество также остаётся на планке высокой моды. Во время открытия дефилирующие модели продемонстрировали собранные образы, которые модные любительницы приобретали в первый же день работы магазина.,
Магазин обрадовал гостей многочисленными розыгрышами 25-процентных скидок на покупки, а также инстапринтером, фотографии из которого можно было получить сразу же после совершения покупки. Шопинг сопровождался чарующим вокалом приглашённой певицы, а благодаря харизматичному ведущему количество любопытных зрителей, и чуть позже покупателей, увеличивалось вдвойне.
Не стоит обходить стороной и ценовую политику магазина, которая может показаться покупателям среднего класса выше ожидаемой. Пятизначные цифры на бирках одежды оправдывают всю сумму до последней копейки, так как привезённый настоящий китайский шёлк, либо кашемировый пуловер, — редкие вещицы на калининградском рынке. Помимо высокого качества в тканях, вы убедитесь в практичности представленных моделей. Тот же самый лёгкий хлопковый тренч можно смело сочетать и со строгим деловым костюмом, и с коктейльным платьем. Любой ваш выбор бесподобно будет смотреться в любую, даже самую ненастную погоду. А пока холода не покинули нас, Patrizia Pepe предоставляет широкий выбор зимней коллекции с 50%-ной скидкой., Фото: Артём Килькин, предоставлены организаторами Изображённые напитки являются безалкогольными. Об условиях акции уточняйте у продавцов-консультантов.