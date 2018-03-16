Марка недели: бренд Vitusing Swimwear

Вита Иванова решила запустить собственный бренд, когда поняла: не только в Москве, но и в мире сложно найти подходящий, да еще и красивый костюм для вейксерфинга (разновидность серфинга, катание за катером-буксировщиком). Все началось с нескольких экземпляров для себя, а превратилось в марку (Vitusing Swimwear уже почти два года). Вита выпускает купальники, пляжную одежду, лайкра для водных видов спорта, удобные костюмы для перелетов и на каждый день и создает коллаборации с московскими модницами. Она рассказала PEOPLETALK историю о том, как все начиналось.

Вита родилась в Ставрополе и в 17 лет вместе с семьей переехала в Москву, где поступила в АНХ при правительстве РФ (с 2010 года известна как РАНХиГС) на факультет бизнеса и делового администрирования. Кстати, любовь к бизнесу у Виты в крови. «Мой папа работал, сколько я себя помню. Он жуткий трудоголик в хорошем смысле этого слова, и я пошла в него», — рассказывает она.

Мама же в молодости работала швеей: «Она обшивала полгардероба мне и моим куклам, а сейчас она, как это принято говорить, — домохозяйка. И помогает мне во всем». К слову, Вита вряд ли могла подумать, что когда-нибудь запустит свой бренд: «Я мечтала стать дизайнером салонов машин, но не срослось. Тогда, уже на первом курсе, я пошла на подработку в дизайн-студию интерьеров моего отца и дяди (студия, кстати, была названа в честь Виты VitaStudio), а на третьем-четвертом курсах уже умела выполнять заказы самостоятельно, под ключ». Так и началась ее карьера. Чуть позже Вита открыла в Москве собственную студию, которой занималась следующие несколько лет.

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«Деятельность дизайнера я вела успешно, пока не решила заняться чем-нибудь еще. Этим «чем-нибудь» оказалась сеть салонов красоты Nail Spot, один из которых Вита открыла вместе с подругой. Одним из главных увлечений будущей основательницы бренда был вейксерфинг. Именно благодаря ему марка и появилась. «Задолго до того, как вейксерфинг стал таким популярным в социальных сетях, мы с моей подругой Олей Малышевой ездили ко мне на дачу»гонять» на доске. На Истре у нас супер-лодка и мой супер-папа, который учил нас кататься. Так мы и проводили выходные, не упуская возможности поделиться своими успехами в Instagram. Конечно, хотелось разнообразить фото именно костюмами, купальниками. Это мы и делали. На доске есть определенный дресс-код и мне хотелось выглядеть красиво. Тогда и начались поиски идеальных костюмов в Интернете и по всему миру. Как оказалось, подходящих вариантов было всего два. И то они быстро изнашивались, а модель повторялась из года в год.

Тогда я решила, что придумаю костюм сама. Обратилась в ателье. И когда я показала результат друзьям и близким, они сказали: «Надо эту идею монетизировать». Так я и сделала». Сначала Вита создала страничку в Instagram. С названием проблем не было — Vitusing — это ее давний личный хэштег. Проблем не было и с логотипом, который помогла воплотить в жизнь Катя Добрякова. И первая партия костюмов, фото которых Вита опубликовала в новом аккаунте, разлетелась за первые несколько дней.

Пришлось сделать еще несколько, и тогда она поняла — брендом нужно заняться всерьез. Поэтому от салона пришлось отказаться в пользу собственной марки, которая тогда, как и сейчас, представляла для Виты большой интерес. А дальше последовали купальники. Создать для них правильные лекала оказалось сложнее, чем для костюмов: несколько месяцев разработок и в итоге — идеальный продукт — результат того стоил. Теперь в Vitusing Swimwear можно найти купальник на любой вкус (моделей уже больше ста) и подогнать его по фигуре.

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Причем индивидуальный пошив никак не влияет на стоимость вещи, что не может не радовать! Кроме того, клиент может со своим эскизом — его в Vitusing воплотят в кратчайшие сроки. «Ни один купальник не сядет так идеально, как садятся наши. А все потому, что у нас индивидуальный подход к каждому клиенту: неважно какой у тебя размер — XXS или XXL — мы все подгоним четко по фигуре», — говорит Вита. И уже после того, как были созданы костюмы (лайкры) и купальники, появился новый вопрос: а в чем летать? Тогда Вита взялась за разработку самого обычного и удобного костюма в стиле кэжуал, который назвала Bubble Gum. В костюмах, кажется, нет ничего особенного (разве что швы наружу), но они не мнутся, не вытягиваются, и их не нужно гладить.

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Так что это идеальная покупка для тех, кто любит жить в комфорте. Тем более что в шоу-руме бренда, который, кстати, находится в центре Москвы, можно найти костюм на любой вкус — цветов больше 30, размерный ряд не ограничен (можно найти любой от детского до мужского)! Но и на этом Вита решила не останавливаться. После создания нескольких мини-коллабораций купальников пришло время для небольшой коллекции новой модели костюмов с бывшим байером ЦУМа и it-girl Кариной Арутюновой.

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Лист ожидания на новую модель сформировался за несколько дней, и Vitusing Karining можно назвать настоящим бестселлером. В планах — открытие шоу-румов по России и всему миру (уже есть корнеры в Самаре и Калининграде). Вот что бывает, когда люди не боятся мечтать и воплощать мечты в реальность.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/marka-nedeli-brend-vitusing-swimwear/