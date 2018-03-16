Чиновникам запретили носить кожу и резко пахнуть

Рекомендации по выбору гардероба выпустил для своих работников Роспотребнадзор . В документе, утвержденном руководителем службы, перечисляется, какую одежду и парфюмерию не должны использовать сотрудники ведомства в рабочее время.

Основные требования к одежде сотрудников Роспотребнадзора — строгость, чистота, удобство и практичность. Не допускается джинсовая и кожаная одежда, шорты, открытые сарафаны, тенниски, спортивные свитера и кроссовки, а также прочая одежда спортивного и пляжного стиля. Под запретом оказались глубокие декольте, одежда, оголяющая плечи и живот, мини-юбки длиной выше середины бедра и юбки с высоким разрезом. Не разрешается использовать «объемные трикотажные изделия спортивного стиля», слишком короткие или с очень низким вырезом джемперы, одежду из блестящих тканей, а также просто «нарядную одежду».

В осенне-зимний период сотрудники Роспотребнадзора должны пользоваться сменной обувью. При этом использование в служебное время сандалий и шлепанцев, обуви с завязками на щиколотках — не допускается.

Оговорено также, какой аромат должны издавать сотрудники ведомства. Так, им не следует пользоваться парфюмерией с резко выраженным запахом, а нужно отдавать предпочтение мягким, свежим, легким духам или туалетной воде. Духи должны чувствоваться слегка и только при приближении к работнику.

В целом работники Роспотребнадзора должны придерживаться в одежде общепринятых норм и стандартов делового стиля. Причем одеваться согласно рекомендациям они обязаны как на рабочем месте, так и при решении официальных вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей.

Сотрудники Роспотребнадзора, которые не будут соблюдать данные рекомендации, согласно документу, подлежат «моральному осуждению». Кроме того, их поведение будет рассматриваться на заседаниях ведомственных комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих.