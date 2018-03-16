Добавить красок: яркие бьюти-новинки марта

Многие визажисты не советуют пользоваться в холодный период времени помадами и блесками, предлагая обратить внимание на лечебные бальзамы. Но если очень хочется выглядеть ярко, несмотря на холодную и скучную зиму, то вот вам отличный рецепт. Это — суперпомада от бренда mark «Взрыв цвета» со встроенным праймером.

С одной стороны — это 18 тонов, на любой вкус и для любого образа. Можно быть днем строгой или романтичной с классическими нюдовыми и розовыми цветами, а вечером — добавить страсти и экспрессии с помощью красно-винной палитры. В то же время — ваши губы отлично увлажнены, что очень важно в морозы.

Важное примечание: только не стоит наносить помаду в несколько слоев — отныне достаточно одного движения, и губы равномерно наполнены густым и сочным цветом, гладкие и увлажненные!

Палетка теней Magnif’Eyes Eye Contouring Palette Smoke Edition от Rimmel

Яркие, насыщенные тона — новую палетку теней уже успела по достоинству оценить Рита Ора , амбассадор Rimmel. Все тона подобраны так, чтобы сочетаться друг с другом. Тени легко наносить — благодаря большому двухстороннему аппликатору, где спонж и кисть расположены с разных сторон.

Новая линейка средств «Ритмы острова» от Fa Добавить яркости помогут тропические гели для душа, дезодоранты–спреи и роликовые дезодоранты из новой линейки бренда. Ведь они не только обеспечат бережный уход и непревзойденную защиту, но и подарят истинное наслаждение и потрясающее разнообразие тропических ароматов. «Гавайи», «Фиджи», «Бали» — выбирайте, какой из ароматов вам больше по вкусу. Мы-то считаем, что в нынешнюю погоду любой из них в состоянии моментально поднять настроение.

Палитра красок Londa

И, конечно, ничто так не поднимает настроения, как новый цвет волос. Специальная технология крем-красок Londa ColorBlend Technology™ (Технология Смешивания Тонов™) придает сияющий натуральный цвет любым волосам — от самых светлых до глубоких темных. Эксперты Londa научились смешивать разные оттенки в одной крем-краске, чтобы получить насыщенный многогранный цвет, будто созданный самой природой. Поэтому можно смело забыть о скучных, монотонных результатах окрашивания. Простой блонд, монолитный коричневый, однообразный черный или «плоский» красный уже в прошлом, сейчас в моде естественные многогранные оттенки: шампанское, платина, мокка, каштан, черный с отблесками синего, рубиновый, гранатовый — и все они есть в палитре Londa.

Ну а для поддержания интенсивности оттенка в набор крем-красок Londa также входит питательный бальзам «Стойкий цвет» с витамином E и провитамином B5. Его формула образует водонепроницаемый барьер, имитируя естественный липидный слой, который «запирает» цвет внутри волоса, защищая его от потускнения.